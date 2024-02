Tuffi grandi altezze | Mondiali Doha 2024 | Barnabà 11° e Baraldi 12° dopo i primi due round

(Di martedì 13 febbraio 2024) Entrano nel vivo le gare didalleaidi. Andreae Davideduedai 27 metri si sono piazzati rispettivamente in undicesima (162.80) e dodicesima posizione (148.80). In vetta al ranking a metà gara c’é il britannico naturalizzato francese Gary Hunt, 39 anni, campione del mondo a Kazan 2015 e Gwanju 2019 e argento iridato a Barcellona 2013, seguito dal britannico Aidan Heslop (186.45) e dal romeno Catalin-Petru Preda (180.70).ha aperto la gara con un doppio salto mortale rovesciato con un avvitamento da 64.40), ma il meglio lo offre con il triplo salto mortale indietro con due avvitamenti (98.40). Stesso ...

Bilancio positivo in chiave azzurra al termine della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di tuffi dalle grandi altezze, in corso di svolgimento a Doha (in Qatar). Dopo il brillante sesto posto ...La medaglia d'oro nella gara maschile dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Doha sembra già essere sul collo del francese Gary Hunt, una leggenda di questo sport.