Tuffi grandi altezze | il francese Hunt domina dopo i primi due round Barnabà e Baraldi vicini alla Top-10 ai Mondiali

(Di martedì 13 febbraio 2024) La medaglia d’oro nella gara maschile deidalleaidi Doha sembra già essere sul collo delGary, una leggenda di questo sport. Il transalpino (gareggiava in precedenza per la Gran Bretagna) ha chiuso iduecon il punteggio di 205.45, mettendo un margine quasi incolmabile tra sé e il resto degli avversari. Nel primosi effettuano tutticon lo stesso coefficiente (2.6) edha totalizzato 75.60, ma è con il triplo avanti con tre avvitamenti e mezzo che il ilsi è superato, ottenendo un clamoroso punteggio di 129.85, sfruttando il 4.9 di coefficiente. Seconda posizione per il britannico Aidan Heslop (186.45), ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 27 tuffatori al via dalla piattaforma di 27 metri. Due gli italiani impegnati nella prova maschile , ... (oasport)

Bilancio positivo in chiave azzurra al termine della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di Tuffi dalle grandi altezze , in corso di ... (oasport)

MONDIALI DOHA 2024 - Nella gara maschile dei tuffi dalle grandi altezze, i due azzurri in gara sono 11° e 12° dopo le prime due rotazioni guidate da Gary Hunt.Buona la prima per Elisa Cosetti, che nella giornata inaugurale delle gare di tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Doha 2024 si è classificata al sesto posto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 La nostra diretta live di chiude momentaneamente qui, appuntamento alle 12.00 per le prime due rotazioni al maschile. Un saluto da parte di OA Sport. 10 ...