Tuffi grandi altezze | Elisa Cosetti | “Sono molto soddisfatta | domani voglio arrivare ai 300 punti”

(Di martedì 13 febbraio 2024)parte bene e si presenta al giro di boa in un’ottima sesta posizione dopo le prime due serie ai Campionati Mondiali 2024 didalle, in corso di svolgimento a Doha (in Qatar). La ventunenne triestina, nona nell’ultima rassegna iridata di Fukuoka, ha chiuso la prima giornata di gara a quota 135.20(61.10 e 74.10 gli score dei singoli salti) con un gap di oltre 30dalla leader canadese Molly Carlson ma meno di 6 lunghezze dalla zona podio. “contenta perché entrambi iandati bene. Comunque ne ero un po’ certa, perché eropiù convinta del solito ed è quello che spesso mi manca, quindicontenta. ...

09.24 62.40 per Bader che è seconda dietro a Carlson, tocca alla canadese Jessica Macaulay. 09.23 55.90 ... (oasport)

09.36 94.60 per Iffland che con 154.40 passa momentaneamente in testa, ora la tedesca Halbisch. 09.33 ... (oasport)

09.50 74.10 per l'azzurra che con un totale di 135.20 è quarta. 09.48 64.60 per la svizzera, è di nuovo il ... (oasport)

10.02 66.65 per Pennisi che è ottava, si chiude dunque la gara al femminile. 10.00 52.80 per Bornebusch ... (oasport)

10.05 La nostra DIRETTA LIVE di chiude momentaneamente qui, appuntamento Alle 12.00 per le prime due ... (oasport)

