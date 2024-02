Tuffi grandi altezze | Barnabà | “Entrare in top10 resta l’obiettivo”; Baraldi | “Stiamo lavorando per aumentare i coefficienti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bilancio positivo in chiave azzurra al termine della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 didalle, in corso di svolgimento a Doha (in Qatar). Dopo il brillante sesto posto di Elisa Cosetti a metà della gara femminile dai 20 metri, l’Italia archivia un doppio piazzamento provvisorio alle porte delladopo due serie nella competizione maschile da 27 metri. Andrea, 11° con 162.80 punti complessivi, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Io sono contento. Ili ho fatti come speravo, poi i voti alla fine non posso deciderli quindi mi devo per forza accontentare. Dopodomani cerchiamo di fare meglio, come sempre. Sicuramentenellarimanefisso, però personalmente ...