TS – la svolta mercato della Serie B

(Di martedì 13 febbraio 2024) 2024-02-13 13:12:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Frabotta-Cosenza, avvio convincente Percorso inverso è stato fatto da Gliozzi, che da Pisa è andato a Modena: suo il gol con il quale gli emiliani sono passati momentaneamente in vantaggio sabato (1-1 il finale) con il Cosenza. E proprio ai piediSila è approdato Frabotta, un terzino sinistro che la Juventus ancora controlla: dopo non essere riuscito ad incidere nel Bari, si è trasferito a metà gennaio al Cosenza e ha messo anche la sua firma nel tabellino dei marcatori per la vittoria con il punteggio di 4-2 al “Marulla” sul Venezia. Lo Spezia ha già avuto due gol da due nuovi arrivati: la mezzala Jagiello (in prestito dal Genoa) è stato decisivo nell’ 1-1 in casa con il Catanzaro, l’attaccante Di Serio (in prestito dall’Atalanta Under 23) ha evitato domenica la sconfitta casalinga con la ...