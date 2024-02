Trump | gli aiuti esteri siano strutturati come prestiti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gli Stati Uniti dovrebbe smetterla di fornirea meno che nonun prestito. Lo sostiene Donaldsenza fare esplicito riferimento all'Ucraina o a Israele, per le quali il Senato ha appena approvato un pacchetto da 95 miliardi di dollari che approda ora alla camera, dove con molta probabilità non sarà approvato. "Non dovremmo mai più dare soldi senza la speranza di essere ripagati, o senza vincoli. Gli Stati Uniti non dovrebbero essere più stupidi", ha detto il tycoon.

