Truffe sentimentali online | ecco quali sono i segnali per individuarle

(Di martedì 13 febbraio 2024) In un anno l'aumento è stato del 118%, con un bottino di 4,5 milioni di euro inviati dalle vittime. I consigli per difendersi

In un anno l'aumento è stato del 118%, con un bottino di 4,5 milioni di euro inviati dalle vittime. I consigli per difendersi ...È accusata di avere approfittato delle fragilità di un uomo nobile e ricco e di avergli sottratto, nel corso della loro relazione, un milione e 350mila euro. Una cifra ...Infatti, tra i reati informatici più diffusi vi sono proprio l’estorsione a sfondo sessuale (Sextortion) o la truffa sentimentale (Love scam). In entrambi i casi, i criminali utilizzano dei profili ...