Troppi incidenti Tagli e potature sulla Statale 42

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’obiettivo è di fornire maggiore visibilità agli automobilisti e vie di fuga migliori rispetto alle attuali in caso di uscite di strada. Insomma, una maggiore sicurezza. È iniziata ieri mattina la maxi potatura delle piante malate ai bordi della42, fra Trescore Balneario e Endine Gaiano: sono alberi cresciti liberamente per circa un secolo e contro i quali numerosi automobilisti e motociclisti si sono schiantati, in alcuni casi perdendo la vita. La carreggiata è costellata di piante, con molti mazzi di fiori ai piedi: senza queste forse gliavrebbero avuto un esito diverso. L’ultimo grave schianto si è verificato poco più di due settimane fa, quando una coppia di Endine è andata fuori strada, l’auto è finita contro una pianta e i due sono stati entrambi ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Anas ha così deciso di abbattere ...