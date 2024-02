TROFEo miglior grifone Iannoni vince la tappa Kouan resta in testa

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella giornata storta di Vercelli (prima sconfitta biancorossa del 2024), contro il Sestri Levante, per i tifosi biancorossi il giocatore più positivo è stato Edoardo. Il centrocampista, con il 27,59% dei voti,ladel "Stile Gioiello",indetto dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club, per il match Sestri Levante-Perugia. Al secondo posto si è piazzato Mezzoni che ha conquistato il 17,24% dei voti, al terzo posto Dell’Orco con il 12,07% delle preferenze. Chiusono Lisi con l’8,26% e Torrasi con il 6,90%. Inalla classifica generale c’è semprecon 100 punti (protagonista in negativo della partita di venerdì) , seguono Seghetti con 90, Bartolomei con 81. Per il centrocampista vincitore di ...

