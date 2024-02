Tre Regioni Due Mari Una strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ieri all’apertura della prima canna della galleria ’Guinza’ lungo la E78 Grosseto-Fano, c’erano tre presidenti di Regione: Eugenio Giani per la Toscana, Donatella Tesei per l’Umbria, Francesco Acquaroli per le Marche. Laè da sempre nota come la Due, perché dovrebbe collegare il Tirreno e l’Adriatico. Ci riescono da decenni i ciclisti, per realizzare unaa quattro corsie finora sono passati 40 anni e non si vede la fine. La Dueè lunga 276 chilometri, all’appello mancano 11 lotti, per complessivi 104 chilometri. Il valore delle opere mancanti si aggira sui 3,9 miliardi di euro, il Governo ha nominato un commissario straordinario. I ciclisti vanno molto più veloce delle gru.