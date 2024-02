Trattori | sorpresa al presidio Sfila la mucca Ercolina e il casello A1 va in tilt

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per la protesta dei, alValdichiana, ieri pomeriggio è arrivata anche lei, la. Ormai simbolo della protesta degli agricoltori, laè stata portata dai suoi allevatori in uno dei presidi più importanti. Quello aldi Valdichiana, dove le proteste stanno andando avanti ormai da una decina di giorni. Unche non ha mai chiuso e che è uno dei più rappresentativi a livello italiano. Gli agricoltori si danno il cambio, cercando di coniugare la lotta che stanno portando avanti con la cura delle loro aziende agricole. "è arrivata qui - spiega Alessandro Zucca di Riscatto agricolo - perchè ilValdichiana è famoso in tutta Italia dal momento che è stato il punto di ...

Gli agricoltori non mollano: mezzi sulla rotatoria all’ingresso Valdichiana. Zucca: "Restiamo accampati qui fino a quando non avremo risposte certe".Riscatto agricolo prende però le distanze dalla manifestazione: «Non saremo in piazza per timori di infiltrazioni violente» ...Alla fine si sono detti soddisfatti, anche se non sono saliti sul palco, come invece chiaramente speravano, per lanciare un messaggio a tutto il Paese. Non sono saliti sul palco dell’Ariston perché – ...