Trattori | Freni | ' intervento su Irpef costerà tra 180 e 190 mln'

Le macchine che devono essere utilizzate in contesti angusti o per il trasporto hanno invece bisogno di agilità (peso contenuto e passo corto), freni pneumatici e di una cabina che consenta una ...Il deputato di Iv e professore di Economia politica, Luigi Marattin, spiega dove si dovrebbe intervenire per frenare le proteste dei trattori ...La modifica annunciata dal ministro per i Rapporti con il parlamento, Ciriani, punta a ridurre l'Irpef agricola per gli imprenditori con una dichiarazione dei redditi fino ai 10mila euro. Sarà inserit ...