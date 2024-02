“Trattamento inumano e degradante” | 10 mesi di sconto sulla pena a un detenuto del carcere di Firenze-Sollicciano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Undella casa circondariale diha ottenuto unodi 10, precisamente 312 giorni, per le condizioni sopportate in. Ad accogliere la sua istanza è stato Il Tribunale della sorveglianza che ha riconosciuto le sue motivazioni ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Per il magistrato l’uomo, di origini sudamericane, ha infatti subito per otto anni condizioni di detenzione tali da costituire “un” a causa delle pessime condizioni della casa circondariale. La decisione ha innescato centinaia di ricorsi da parte di detenuti che denunciano di trovarsi da diversi anni in condizioni inumane nel loro ...