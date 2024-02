Trapelate specifiche e rendering del Vivo V30 Pro prima del lancio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo il recentedelV30 sul mercato globale, ci sono anticipazioni riguardo al prossimodel modelloV30 Pro. Grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo dare uno sguardo preliminare alle presunteed all’aspetto della variante Pro. Secondo itrapelati, sembra che ilV30 Pro adotterà un design elegante, con un display caratterizzato da bordi curvi e un foro centrale per la fotocamera anteriore. Sul retro, è prevista una configurazione a tripla fotocamera, suggerendo un’attenzione particolare alla qualità delle immagini e alla versatilità fotografica. La disposizione dei tasti di accensione e volume sul bordo destro è una scelta pratica e comune, mentre il logosul retro contribuirà a riconoscere il ...

Con molta probabilità si vocifera che il nuovo OnePlus Ace 3 dovrebbe fare il suo debutto in Cina per l’inizio del 2024 e sarà uno smartphone più ... (optimagazine)

Stando alle ultime notizie giunte in Rete, Oppo si sarebbe messo a lavoro alla serie Find X7, i cui smartphone sono stati protagonisti di molteplici ... (optimagazine)

Huawei è a lavoro su tanti nuovi smartphone e tra questi ci sono i device di punta della serie P70 e la prossima linea Nova 12, il cui lancio in ... (optimagazine)

Dopo il recente lancio del Vivo V30 sul mercato globale, ci sono anticipazioni riguardo al prossimo lancio del modello Vivo V30 Pro. Grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo dare uno sguardo prelimina ...OnePlus ha recentemente ammesso di aver comunicato erroneamente che alcune varianti del suo nuovo smartphone di fascia media 12R avrebbero avuto memoria UFS 4.0. In realtà tutte le versioni montano UF ...Ci sono tanti prodotti Amazon in offerta adesso. Non solo il Nuovo Echo Show 8, ma anche le Fire TV Stick 2023 ed Echo Pop.