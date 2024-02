Tragedia in provincia di Latina | uccise due donne Fermato un uomo per omicidio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Una tragica scoperta quella fatta questo pomeriggio a Cisterna di, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di dueall’interno di un’abitazione. La Scena del Crimine a San Valentino Le vittime, secondo le prime informazioni, avrebbero perso la vita in circostanze sospette, tanto che dai primi momenti le forze dell’ordine hanno pensato ad un. Le autorità, compresa la polizia e il personale medico del 118, sono sul luogo per indagare sulla dinamica dei fatti. L’abitazione nel quartiere San Valentino è stata immediatamente transennata, impedendo l’accesso a chiunque. Individuato un Sospetto aIn un rapido sviluppo dell’indagine, la Squadra Mobile della Questura dihaun...

Accade a Traversetolo, provincia di Parma. I soccorsi sono giunti in pochi minuti tentando di rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. In corso gli accertamenti ...Colpito da un fulmine mentre era in campo per una partita di calcio. È morto così un calciatore di 35 anni durante l’amichevole tra la sua squadra, l’ FBI Subang, e l’ FC Bandung che si stava ...LECCE - E' stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo l'operatore sociosanitario 29enne delegato ad accompagnare ...