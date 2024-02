Traffico Roma del 13-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione permane una situazione diintenso sulla rete viaria della città metropolitana diincidente sulla tangenziale con ilin coda in prossimità di uscita di via Tiburtina direzione stadio più grande raccordo anulare code per incidente lungo la carreggiata interna tra l’uscita e cassie è Salaria e a seguirerallentato tra le uscite Nomentana Tiburtina in via del Foro Italico classico rallentato tra l’uscita per Corso di Francia & via Salaria direzione San Giovanni via Aurelia Antica causa di un problema il manto stradale è chiusa in prossimità di largo Tommaso perassi in direzione di via Bravetta raccordo code perin via Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia e per i dettagli ...