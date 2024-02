Traffico Roma del 13-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati a l’ascolto sul grande raccordo anularerallentato lungo la carreggiata esterna tra le uscite per Fiumicino e Appia in via del Foro Italicorallentato tra l’uscita per Corso di Francia via Salaria direzione San Giovanni in via Conca d’Oro La polizia locale Ci segnala un incidente con possibili rallentamenti all’altezza di largo Val d’ala rallentamenti e code persu via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia nelle due direzioni in via Aurelia Antica a causa di un problema alla manto stradale chiusa in prossimità di largo Tommaso perassi in direzione di via di Bravetta fuori raccordo perin via Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede direzione di Ostia e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete ...