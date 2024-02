Traffico Roma del 13-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) LuceverdeMary trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare si sta in coda sulla carreggiata interna tra le uscite Bufalotta e Tiburtina a causa di un incidente si sta in coda pertra ospedale Sant’Andrea e Salaria lungo la carreggiata esterna rallentamenti e code per lavori etra l’uscita per Fiumicino e Appia in via del Foro Italicorallentato tra l’uscita per la Farnesina e via Salaria di San Giovanni tutta la turbano della 24 rallentamenti pertra la tangenziale e raccordo anulare in via Ardeatina la polizia locale Ci segnala strada chiusa per lavori nel Vicolo dell’Annunziatella in direzione di via di Grotta Perfetta divieto di transito in via di Villa Giulia per consentire lo svolgimento della commemorazione dei Patti Lateranensi presso l’ambasciata ...