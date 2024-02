Traffico Roma del 13-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione sulla via Cristoforo Colombo code per incidente tra Viale dell’Umanesimo e via Pontina direzione Latina code anche lungo la carreggiata opposta verso il centro della città rallentamenti e code sul grande raccordo anulare sulla carreggiata esterna tra l’uscita per Fiumicino e Pontina in via di Villa Giulia la polizia locale segnala divieto di transito per consentire lo svolgimento della numerazione dei Patti Lateranensi presso l’ambasciata d’Italia a Palazzo Borromeo apertura è previsto intorno alle ore 19 e dalle 16 Fino alle 17:30 in programma una sfilata carnevalesca Casalbertone con partenza dalla chiesa di Santa Maria consolatrice e poi lungo le strade del quartiere non sono da escludere disagi alla circolazione e deviazioni per la linea bus 545 E comunque per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito ...