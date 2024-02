Traffico Roma del 13-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul raccordo per un veicolo che ha preso fuoco coda carreggiata esterna tra la 24 e la Tiburtina sul Lungotevere della Vittoriarallentato da un incidente nei pressi di via Ortigara per lavori chiusa via Giuseppe Romita tra via Vittorio Emanuele II B a Parigi gli interventi sono in programma fino alla fine di aprile continua il cantiere sulla Salaria la strada è chiusa in direzione del centro tra via Panama in via Bruxelles e tra via Yser è il Dio degli egizi modifiche anche sulle vie adiacenti attenzione alla segnaletica a Casalbertone dalle 16 sfilata di carnevale con partenza e arrivo dalla chiesa di Santa Maria consolatrice 17:30 possibili stop per ildi zona possibili anche le modifiche per la linea 545 In collaborazione ...