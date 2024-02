Traffico Roma del 13-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione incidente e lavori sulla carreggiata interna del raccordo si procede in coda tra la Nomentana e la A24 in tangenziale auto in coda dalla Salaria in via dei Campi Sportivi In entrambe le direzioni code per lavori sulla Colombo tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Acilia in direzione dell’EUR è sempre sulla Colombo prudenza un incidente nei pressi di via di Malafede si rallenta per incidente in via dei Cerchi infine in tema trasporti servizio rallentato sulla ferrovia termini Centocelle i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità