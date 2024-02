Traffico Roma del 13-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tra il vincoli Appia Aurelia circolazione congestionato in entrata sulle consolari Cassia Flaminia e Salaria viabilità intensa sulla 24 in via Boccea Nel III Municipio sulla Nomentana per un incidente all’altezza di via Cilento e sulla tangenziale est di abilità lenta sul viadotto della Magliana e sulla Pontina scattano già oggi in centro in via del Colosseo le prime misure di sicurezza in vista dell’arrivo dei tifosi per Lazio Bayern Monaco la partita di Champions League si gioca domani sera all’Olimpico In collaborazione con Luce Verde infomobilità