Traffico Roma del 13-02-2024 ore 09 | 30

(Di martedì 13 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàmolto intenso in queste ore Concordia le consolari in entrata in città sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna da Settebagni alla Tiburtina altre cose dal bivio con laNapoli fino alla Ardeatina in carreggiata esterna code tra le luci Ottavia Trionfale Casal del Marmo e poi dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita Pontina Eur sulla Pontina risolto da poco un incidente permangono code tra Pomezia e Castelno Trigoria in direzione del la situazione si sta normalizzando trasporto pubblico ricordiamo che la linea tranviaria 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore Trastevere bus al posto dei tram per l’intera tratta delle 8 mentre la linea 19 sostituita da autobus ...