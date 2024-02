Traffico Roma del 13-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Luceverdedai trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24 rallentamenti per incidente sulla complanare all'altezza di Tor Cervara Verso il raccordo in direzione opposta po' dida Tor Cervara alla tangenziale est qui a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia in tangenziale ode verso l'olimpico tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi per le code sulla Salaria all'altezza di Settebagni verso il centro è più avanti tra la Motorizzazione è l'aeroporto dell'Urbe sempre per lavori code sulla Colombo tra Casal Palocco in malafede in direzione del centro Infine un incidente in lunghe code sulla Pontina tra Pomezia e Castelno verso