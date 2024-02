Traffico Roma del 13-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Luceverdementre Ma che l’ascolto si procede in coda sul tratto Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale in direzione raccordo invece incidente sulla complanare altezza Tor Cervara prudenza di rallentamenti auto in coda lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia in tangenziale code verso l’olimpico tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per lavori code sulla Salaria all’altezza di Settebagni verso il centro i più avanti tra la motorizzazione e l’aeroporto dell’Urbe incolonnamenti sulla Flaminia in direzione del centro aumentano gli spostamenti anche sulle altre consolari rallentamenti sulla diramazionenord tra Settebagni raccordo In quest’ultima direzione sulla Colombo per lavori code tra Casal Palocco in malafede direzione centro per i dettagli di queste di altre notizie potete sempre consultare il ...