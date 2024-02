Traffico e spaccio di droga | sgominati 4 gruppi criminali | 16 arresti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDalla provincia di Napoli estendevano i propri tentacoli in Calabria, Emilia Romagna e anche in Spagna i quattrodediti ale allodidal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Napoli e dalla Dda ( i pm Ivana Fulco e Valentina Sincero e il procuratore aggiunto Sergio Ferrigno ) che hanno eseguito oggi 16. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, detenzione a fine didi, sequestro di persona a scopo di estorsione, procurata inosservanza di pena. Dalle indagini, condotte dai finanzieri della Sezione G.o.a. del Gruppo di Investigazione sulla ...

La Polizia di Stato di Latina questa notte ha eseguito quindici misure cautelari nei confronti di altrettante persone per reati di associazione per ... (ilcorrieredellacitta)

Dalla provincia di Napoli estendevano i propri tentacoli in Calabria, Emilia Romagna e anche in Spagna i quattro gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di droga sgominati dal Nucleo Pef ...Dalle indagini, condotte dai finanzieri della Sezione G.o.a. del Gruppo di Investigazione sulla criminalità organizzata e dal Scico, è emerso che i trafficanti importavano per lo più, hashish e ...I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito in queste ore un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare ...