Tra oggi e domani sarà meglio chiarire quello che non va in amore. è meglio non alimentare strani sospetti, discussioni, gelosie o

Tra gelosie e sospetti ci pensa il Carnevale a alleggerire Un posto al sole (Di martedì 13 febbraio 2024) Finalmente viene fuori il problema che da settimane attraversa la piccola Irene, figlia di Filippo e Serena. La bambina è semplicemente gelosa della sorellina, ma i genitori non lo avevano capito. Come nessuno ha ancora capito la malattia di Luca De Santis, affetto da alzheimer galoppante. Ma Ornella inizia ad avere qualche dubbio, insospettita da strani atteggiamenti e amnesie del collega. I due sono da sempre rivali a lavoro e, se dovesse scoprirlo, Ornella farebbe pesare la difficoltà del dottor De Santis nell’operare in reparto essendo affetto da una malattia così invalidante. La storia però si trascina da troppe puntate e, complice anche la cagnolina con la stessa malattia, inizia a diventare troppo pesante per la soap. Come lo era quella di Roberto, Marina e il piccolo Tommy, che per fortuna non vediamo da qualche giorno. In tutto questo anche a Upas è ... Leggi tutta la notizia su ilfoglio (Di martedì 13 febbraio 2024) Finalmente viene fuori il problema che da settimane attraversa la piccola Irene, figlia di Filippo e Serena. La bambina è semplicemente gelosa della sorellina, ma i genitori non lo avevano capito. Come nessuno ha ancora capito la malattia di Luca De Santis, affetto da alzheimer galoppante. Ma Ornella inizia ad avere qualche dubbio, inta da strani atteggiamenti e amnesie del collega. I due sono da sempre rivali a lavoro e, se dovesse scoprirlo, Ornella farebbe pesare la difficoltà del dottor De Santis nell’operare in reparto essendo affetto da una malattia così invalidante. La storia però si trascina da troppe puntate e, complice anche la cagnolina con la stessa malattia, inizia a diventare troppo pesante per la soap. Come lo era quella di Roberto, Marina e il piccolo Tommy, che per fortuna non vediamo da qualche giorno. In tutto questo anche a Upas è ...

Advertising

Notizie Correlate

Tra gelosie e sospetti ci pensa il Carnevale a alleggerire Un posto al sole Finalmente viene fuori il problema che da settimane attraversa la piccola Irene, figlia di Filippo e Serena. La bambina è semplicemente gelosa della ... (ilfoglio)

Altre Notizie

Màkari: nella terza stagione va in scena il dramma della gelosia Da domenica 18 febbraio tornano su Rai 1 Saverio Lamanna, Piccionello e Suleima alle prese con nuovi casi e sopratutto con i tormenti d'amore ... Controllo, gelosia, possesso: queste le armi usate da Pietro Ialongo prima del coltello Alle battute finali il processo per omicidio a carico di Pietro Ialongo: il 14 marzo ci sarà la discussione. L'uomo è accusato di aver ucciso con 14 coltellate Romina De Cesare, anche lei molisana di ... Grande Fratello: Mirko offende Perla e attacca gli altri, Anita e Monia esposte Mirko entra in casa e fa scoppiare caos e litigi, mettendo tutti in difficoltà, e la redazione del Gf mette a segno un colpo contro una ex concorrente ...

Video di Tendenza