Tra agricoltori e cittadini un' alleanza che unisce cibo | identità e scelte

Agricoltori - Meloni “Capisco proteste - da Ue transizione ideologica” ROMA (ITALPRESS) – “Capisco le proteste. L'agricoltura è in una situazione molto difficile in Europa, anche per le follie della transizione che ... (iltempo)

Ue - 'trattiamo sul Mercosur - attenti a nostri agricoltori' "I negoziati" sul Mercosur "continuano e l'attenzione è rivolta a garantire che l'accordo raggiunga gli obiettivi di sostenibilità Ue, rispettando le ... (quotidiano)