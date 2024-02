Toscana | focolaio di morbillo | sulla costa registrati 23 casi L’Oms ha lanciato l’allarme | Occhio alle vaccinazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 – Nelle ultime settimane tra Pisa e Livorno sono stati segnalati 23di, quasi tutti tra adulti non vaccinati. Molti ricoverati per i sintomi importanti. Giusto far suonare il campanello d’allarme: si tratta di una malattia che può avere complicanze rischiose. In base all’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità, il bollettino pubblicato cinque giorni fa, laera risultata in Italia tra le regioni con il tasso di incidenza più elevato nello scorso mese di gennaio. L’incremento in Italia era stato già evidenziato negli ultimi quattro mesi del 2023, anno durante il quale erano stati riportati ai medici sentinella 43die due di rosolia. In particolare, per il, si è osservato un aumento negli ultimi quattro mesi ...