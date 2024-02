Toscana e Umbria | la colazione è più cara dell' 8 per cento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 - Si tratta di piccoli ritocchi, ma fareal bar costa di più, soprattutto in Italia centrale. E' quanto emerge da un'indagine'osservatorio nazionale Federconsumatori che ha monitorato i prezzi di cappuccini, caffè e altri prodotti, confrontandoli con quelli registrati nel 2023. L'aumento medio nell’ultimo anno è del 3%, ma in regioni qualiè più alto, del 4%. Record di aumento per la spremuta d’arancia La spremuta d'arancia segna il record'aumento, pari al +8% sul 2023, con un prezzo che è passato mediamente da 3,24 euro a 3,50 euro. Segue il cornetto, che costava 1,32 euro di media nel 2023 è passato in questo inizio anno a 1,40 euro, con un incremento del 6%. Infine, il cappuccino, passato da 1,54 euro a 1,60, con un rincaro del 4%. Va ...