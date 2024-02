Torino | si ferma Ricardo Rodriguez | da rivalutare nelle prossime settimane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tegola in casa. Ivan Juric dovrà infatti fare a meno diper legare. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata, fa sapere il club in una nota, “hanno evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra. Il quadro verrà rivalutato“. Il Toro ha già in infermeria Buongiorno, che ne avrà ancora per un paio di, e Schuurs, che invece ha terminato da tempo la sua stagione dopo l’infortunio al crociato. SportFace.