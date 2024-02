Topi invadono gli uffici della Regione Lazio | chiude per 13 giorni la sede sulla Tuscolana

(Di martedì 13 febbraio 2024) Resta chiusa da oggi, martedì 13 fino a domenica 25 febbraio 2024 lain via di Campo Romano: "La palazzina è invasa dai".

Oggi la parata dei neonazisti celebra il «giorno dell’onore». Attese due contro manifestazioni. E in città spunta un murales con la maestra italiana impiccata ...Sono migliaia e si infilano nei giubbotti e nei letti: l'invasione dei ratti è diventato un serio problema per i soldati russi e ucraini ...BOLZANO. L'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, 8 febbraio, quando in A22, fra i caselli di Chiusa e Bolzano nord si è verificato un violento tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesan ...