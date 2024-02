Timbrava in mutande | ma non è assenteismo | a ex vigile risarcimento di 227mila euro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Comune di Sanremo dovrà risarcire con 227.443,36l’ex agente della polizia municipale Alberto Muraglia che venne licenziato a margine dell’operazione «Stachanov» della Guardia di Finanza, nel 2015, per truffa ai danni dello Stato in merito al presuntodei dipendenti comunali e all’irregolare timbratura del cartellino. Dopo la revoca del licenziamento in Corte di Appello,...

Fu accusato per truffa ai danni dello Stato in merito al presunto assenteismo dei dipendenti comunali. Adesso il comune di Sanremo dovrà risarcire con oltre 227mila euro ...