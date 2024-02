Tifoso del Napoli condannato a Gorizia | il motivo è da non credere!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Undelè stato arrestato e, in Friuli: ildella sentenza è da nonLa vittoria dello scudetto nella passata stagione ha regalato ai tifosi azzurri, per dirla alla Luciano Spalletti, una “gioia infinita“. Dopo trentatré lunghissimi anni, il popolo partenopeo ha potuto dare sfogo a quell’urlo che per troppo tempo è rimasto strozzato in gola. La vittoria è arrivata in maniera perentoria. Gli azzurri non hanno avuto rivali nella passata stagione. Sin da febbraio, infatti, contro ogni tipo di scaramanzia, era iniziata la festa scudetto. Tra le vie disi respirava un’aria diversa, un’aria di festa. Nei vicoli, i tifosi azzurri appendevano striscioni, bandiere e gigantografie degli uomini che stavano tramutando in ...