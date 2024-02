Thuram stakanovista Per l’Inter è inamovibile Gioca | segna e fa assist

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una prima stagione così in Italia era oltre le più rosee aspettative. Marcussta stupendo tutti. Non c’è statistica che non mostri un segno tangibile dell’impatto avuto dal francese nell’annata interista. Gli undici centri, di cui nove in campionato e gli altri due equamente distribuiti tra Champions League e Supercoppa Italiana, sono quasi il meno. Lo staff tecnico lo ritiene talmente imprescindibile che il ragazzo non ha saltato alcuna delle trentadue partite finora disputate dai nerazzurri in tutte le competizioni. Non ci sono compagni di squadra che possono dire lo stesso, perché Mkhitaryan, Barella e Carlos Augusto sono arrivati a 31, Sommer, Lautaro e Darmian a 30. Spesso il francese viene sostituito nella ripresa e per questo ci sono quattro nerazzurri (Sommer in testa, poi Mkhitaryan, Lautaro e Acerbi) che contano una permanenza in campo superiore ...