The Mandalorian | Pedro Pascal non ha alcuna intenzione di abbandonare la serie

(Di martedì 13 febbraio 2024), ripercorrendo la sua carriera durante un incontro organizzato da SAG-AFTRA, ha condiviso il suo amore per The, durante un incontro organizzato da SAG-AFTRA, ha ripercorso la sua carriera e ha avuto modo di parlare dellaThe, confermando il suo impegno nelladi Star Wars. Recentemente si era diffusa online l'ipotesi che l'attore avesse deciso di diminuire il suo impegno nella saga per dedicarsi ad altri progetti, voci chiaramente infondate. Un ruolo importante per la star In occasione della retrospettiva dedicata alla sua carriera,ha invece ricordato tutto il suo entusiasmo per The. L'attore ha raccontato ironico ...

Ancora una volta ci ritroviamo in un nuovo episodio di Aperit-Hero , in cui parliamo di The Mandalorian , conosciuto anche come Din Djarin, un ... ()

Pedro Pascal, ripercorrendo la sua carriera durante un incontro organizzato da SAG-AFTRA, ha condiviso il suo amore per The Mandalorian.Piuttosto che darci una quarta stagione di The Mandalorian, avremo invece un lungometraggio incentrato sul cacciatore di taglie e sul piccolo Yoda. Il lancio è previsto per il 2026, ma le riprese potr ...L'attrice nota per aver interpretato Cara Dune in The Mandalorian sta cercando un risarcimento per quello che considera un licenziamento illegittimo.