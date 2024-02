Tesla riprende la produzione in Germania dopo lo stop causato dagli scontri nel Mar Rosso

La discesa dei prezzi delle auto usate Tesla continua, con un calo del 50% in 19 mesi: cosa significa per il settoreUn filmato pubblicato sui social network ha rapidamente guadagnato popolarità, rivelando un episodio insolito che coinvolge una vettura Tesla in un cimitero durante la notte. Le immagini mostrano il v ...Tesla Cybertruck, insieme agli altri veicoli della sua gamma, sarà in mostra al Chicago Auto Show del 2024, uno dei più importanti eventi automobilistici degli Stati Uniti. Aggiornamenti forniti dagli ...