Terzo mandato | Sala | ' lavoro faticoso ma io più felice da sindaco che non da manager'

(Di martedì 13 febbraio 2024) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Per fare questoci vuole un'energia psicofisica non indifferente e per me, dopo 11 anni dae 5 di Expo, non credo che sarebbe una passeggiata. Anche perché se mi vedo tra 3 anni, penso che sarei abbastanza stanchino. Poi, certo, tutto può essere. Per un 40enne rampante, ad esempio, direi perché no?". Così ildi Milano Beppe, intervistato su Corriere.it, ha risposto a chi gli chiedeva che cosa ne pensasse dell'ipotesi di introdurre la possibilità delper i sindaci. "Il tema vero -spiega- è che questo è unveramente; se penso ai dossier che sto gestendo in questo periodo, tra lo stadio, i vigili, i tassisti, il rinnovo dei vertici della Scala e la mobilità... In questi giorni sto dormendo malissimo, ma devo dire che non mi sono mai pentito di aver scelto questo. Anche perché sono molto piùora che non quando ero". In ogni caso, ironizza, "dovete parlare con Chiara, la mia compagna e sentire che cosa ne pensa".