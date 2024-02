Terza Categoria Monte Roberto e Largo Europa vincono in trasferta e consolidano il primato

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’undici di Catalano a Villa Strada quello di Radicioni ad Albacina. Si conferma il Valle del Giano che con la Spes Jesi sono dentro i play off. Nostra intervista a mister Monacelli (Galassia Sport) VALLESINA, 13 febbraio 2024 – Dopo due sconfitte consecutive ilritorna a fare la voce grossa andando a vincere in casa del Villa Strada che, perdendo, non ha sfruttato l’occasione per agganciare l’undici di Catalano. Stessa sorte del, vittoria in campo esterno, per ilche è andata a prendere tre punti ad Albacina grazie anche al proprio portiere che ha parato un calcio di rigore salvando il prezioso risultato che si stava maturando. Per la zona play off conferme della Valle del Giano, 1-0 sul Poggio San Marcello, e della Spes Jesi corsara ad ...