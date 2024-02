Terrore e follia al concerto di Laura Pausini | non lo fanno entrare perché privo del biglietto | spara 17 colpi di pistola

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Un uomo si è presentato fuori all’Accor Hotel Arena a Parigi pere assistere aldilunedì sera, ma è stato “rimbalzato” dalla vigilanza poiché non era in possesso del. Così l’uomo si è preso la sua “vendetta” tirando fuori laed esplodendo 17aldiI fatti si sono svolti alle 20:00 di lunedì 12 febbraio sul boulevard de Bercy, quando l’uomo si è presentato all’ingresso per, dove però è stato respinto. A quel punto si è diretto verso l’uscita di emergenza, situata ad una distanza di circa 100 metri dall’ingresso principale, e dopo aver tirato fuori la ...

Il demone della follia si è insinuato di buon mattino nell’appartamentino al terzo piano di via Raffaele Testa, quartiere San Giovanni a Teduccio, spargendo terrore e morte in ...I carabinieri ad Acerra, nel Napoletano, hanno arrestato per tentato omicidio aggravato Luigi Tufano, 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono intervenuti in via Grazia… ...Un 29enne napoletano è stato arrestato per tentato omicidio ad Acerra: ha sparato verso i carabinieri in strada, bloccato dopo la fuga a piedi ...