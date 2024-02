Terremoto in casa Agnelli | Elkann rischia grosso e può perdere l' impero del nonno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Margheritacontinua nel suo assalto all'eredità di Marella Caracciolo Gianni, comparso nel 2003. E per questo sta andando avanti per le vie legali contro i suoi tre figli, puntano in alto, cioè alla Dicembre, la società cassaforte che controlla Exor, Stellantis, Ferrari e Juventus tra le altre. Dicembre, nelle mani al 60% di Johne 20% ciascuno Lapo e Ginevra. Ed è il Corriere della Sera a fare il punto della situazione: “'In ogni caso ha chiesto la dichiarazione della sua qualità di erede del padre e la condanna dei convenuti a restituire i beni dell'eredità del padre'. La manovra legale è dunque tesa ad azzerare tutto, proiettando Margherita nel ruolo di unica erede legittima della madre. Nella costruzione dell'attuale assetto della Dicembre con John al comando ...