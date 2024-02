Terremoto | faglia inversa o diretta | differenze

(Di martedì 13 febbraio 2024) Parma, 13 febbraio 2024 – “Lo sciame sismico di Parma di questi giorni si colloca intorno ad una, mentre per esempio quello di Tredozio, dello scorso autunno fa capo ad una”. A spiegare la differenza è Paride Antolini, presidente dell’ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna."Le faglie inverse sono compressive – spiega Antolini – sulla spinta di terremoti causati da faglie inverse la terra si può aprirsi in voragini anche molto grandi (salvo poi richiudersi rapidamente)”. Si tratta di fratture con una superficie inclinata: la crosta di una delle parti a contatto con la frattura si muove verso l'alto, lungo il piano della frattura stessa. Questo tipo di movimento è causato da un compressione, quando un blocco di crosta terrestre spinge ...

Il geologo spiega come si diversificano le due tipologie: “Lo sciame sismico di Parma si colloca intorno ad una faglia inversa, mentre per esempio quello di Tredozio, dello scorso autunno fa capo ad u ...Immaginate un mazzo di carte. Se lo spostiamo sopra un tavolo, la carta alla base, che ne consente la traslazione, è assimilabile alla faglia principale. Tuttavia, durante il movimento, anche alcune c ...Allestiti in via precauzionale due centri di accoglienza. Pronte, in caso di necessità, anche strutture temporanee con 250 posti letto. Tutti i precedenti nella zona ...