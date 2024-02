Terra dei fuochi | da inizio 2024 censite 14 nuove discariche abusive

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Caserta. Dall’delsono state controllate 35 attività commerciali, di cui 14 sequestrate, censiti 14 nuovi siti di sversamento abusivi, estinti 2 roghi di rifiuti, sequestrati 7 veicoli ed erogate sanzioni per un ammontare di 84.000 euro. Sono questi i numeri prodotti dall’impegno di Esercito Italiano e forze dell’ordine nelladeia contrasto dei roghi abusivi e dello sversamento di rifiuti illeciti. Ad operare sul campo, per l’Esercito, in sinergia con le autorità prefettizie di Napoli, Caserta e Salerno, circa 800 militari impiegati quotidianamente nel Raggruppamento Campania su base 82esimo reggimento fanteria “Torino”. Le operazioni fin qui condotte, si legge in una nota dell’Esercito operazione Strade sicure Raggruppamento 2 Campania, “hanno confermato una riduzione considerevole del trend ...