Terna | ' abbiamo richieste per 328 Gw di rinnovabili'

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ledi connessione alla rete di impiantiricevute daal momento arrivano a 328 gigawatt di potenza, 3 volte la nuova potenza prevista dal Piano energetico nazionale (Pniec) al 2030 (74 Gw). Lo ha detto Francesco Salerni, direttore del programma industriale di, in audizione davanti alla Commissione ambiente del Senato. Ledi connessione non riguardano impianti già esistenti, ma progetti che vengono presentati al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e alle Regioni per l'approvazione.