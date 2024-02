Tenta di rapinare il centro commerciale a Napoli | picchia il commesso e fugge | preso dalla polizia

Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 E’ un 38enne catanese già noto alle Forze dell’Ordine, l’uomo arrestato in flagranza per “ tenta ta rapina aggravata” ... (dayitalianews)

Bollate (Milano), 9 febbraio 2024 – Un rapinatore in centro a Bollate ha avvicinato una donna appena uscita dalla banca e l'ha spintonata per ... (ilgiorno)

Serata movimentata nel punto vendita di Forze Armate. Il tema della sicurezza nei negozi aperti nelle ore serali e notturne è già stato affrontato dai sindacati ...È stato trovato in possesso delle merce appena asportata dall’attività commerciale, per un valore di circa 378 euro ...La squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un ventiduenne napoletano, per i reati di ...