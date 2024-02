Tennis | Rune sceglie Carlsen | “E’ un grande allenatore | con lui mi sento a mio agio”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Holgercerca di ripartire dopo un periodo segnato dagli infortuni e difficoltà. Ilta danese si è separato dall’Boris Becker, con cui ha concluso il 2023 e ha scelto di affidarsi a Kenneth. Le parole di: “Kenneth e io ci conosciamo molto bene da molto tempo. È fantastico averlo al mio fianco, posso confermare che diventerà una parte permanente della mia squadra. Il piano è che continui con me in futuro al 100%. È une mimolto a mioin campo con lui“. SportFace.

In cerca di stabilità. Non è un periodo semplice per Holger Rune che tra problemi fisici e questioni legate al suo staff deve mettere insieme i ... (oasport)

In cerca di stabilità. Non è un periodo semplice per Holger Rune che tra problemi fisici e questioni legate al suo staff deve mettere insieme i pezzi del puzzle. Il tutto era iniziato con l'annuncio d ...Roma, 12 febbraio 2024 – Jannik Sinner, dopo il trionfo all’Australian Open,riprende il suo cammino e riparte da Rotterdam dove, oggi, esordisce forte della testa di serie numero 1. Il tennista azzurr ...L'Italia ha sei giocatori tra i primi cento, Sinner ancora al quarto posto ROMA (ITALPRESS) - Immutata la top ten pubblicata oggi dall'Atp. In ...