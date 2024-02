Tennis | Osaka | “Per una perfezionista come me è difficile quando i risultati non arrivano velocemente”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Garcia al debutto a Doha, Naomiha fatto un bilancio dei primi tornei dopo lo stop per la maternità: “Dopo il parto mi sono allenata molto, ma è stata una mia scelta, e sono felice di averlo fatto. Per me che sono una grande, però, è un po’non vedi i. In Australia le cose non sono andate troppo bene, ma ora sono più concentrata e mi sento una giocatrice migliore“. “La sconfitta di Abu Dhabi è stata deludente, ma mi è servita da lezione. Ho imparato che ogni giorno è un nuovo giorno e non bisogna lasciare che ciò che è successo in passato ti definisca – ha proseguito la giapponese, che poi ha citato Victoria Azarenka – Per me è stata ...