Tennis | clamoroso scivolone | se ne sono accorti tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 febbraio 2024), ha preso una botta non indifferente: il momento in cui è successo è stato ripreso dalle telecamere e il video è già virale. La pioggia, come spesso accade, ha rovinato tutto. Il sipario è calato prima del previsto sul primo giorno del Qatar Total Energie Open di Doha, il secondo dei tre appuntamenti in Medio Oriente ai quali prenderanno parte le stelle della Wta. Ad un certo punto, infatti, il maltempo ha costretto il giudice di sedia a sospendere il gioco e a rimandare tutte a casa. AnsaFoto – ilveggente.itIncluse Paula Badosa e Ashlyn Krueger, chescese in campo sul Grand Stand 1 ma la cui partita non è finita nella giornata di domenica. Si è provveduto a sospendere il match, per via delle condizioni meteo sfavorevoli, mentre la campionessa spagnola era a due game dalla vittoria. Una gara agguerritissima che si è protratta fino al terzo ...