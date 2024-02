Tennis | Binaghi | ‘effetto Sinner si vede nella biglietteria e nei tesseramenti’

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – “L’effettoè troppo recente per avere dei dati definitivi, ma stiamo notando già dei trend sia nei grandi eventi che sul tesseramento della Federazione.delle Finals di Torino siamo già al +300% rispetto allo scorso anno, ladegli Internazionali di Roma invece è a +35%. Il 2023 lo abbiamo chiuso con 821mila tesserati e quest’anno puntiamo a superare il milione”. Così il presidente Fitp, Angelo, durante il convegno ‘Osservatorio valore sport’ organizzato da The European House Ambrosetti. “Le Atp Finals contiamo di farle i prossimi due anni e anche i successivi cinque, andando oltre anche le Olimpiadi di Milano-Cortina. Migliorando la spesa si migliorano le manifestazioni e l’impatto generato sul territorio”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

