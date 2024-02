Tennis | Alcaraz Djokovic e Sinner oggi i giocatori da battere

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Fra Roland Garros e oro olimpico scelgo il secondo" BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Vuole riprendersi il numero 1, vincere un altro Slam e soprattutto mettersi al collo l'oro olimpico ma sa bene che d'ora in avanti dovrà fare i conti non solo con Novakma anche con Jannik. Eliminato ai q

Carlos Alcaraz è di scena questa settimana nell'ATP 250 di Buenos Aires, dove vinse lo scorso anno. In conferenza stampa gli è stato chiesto cosa sceglierebbe tra l'oro Olimpico e la vittoria dello Sl ...Jannik Sinner si prepara per tornare in campo nell' ABN AMRO Open, l' Atp 500 di Rotterdam. Il tennista altoatesino, dopo lo storico successo agli Australian Open, nella giornata di mercoledì affronte ...Il tennista altoatesino si appresta ad affrontare l'olandese dopo lo storico successo agli Australian Open Jannik Sinner si prepara per tornare in campo nell' ABN AMRO Open, l' Atp 500 di Rotterdam. I ...